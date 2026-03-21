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Minsa y CSS publican requisitos para contratar médicos extranjeros

Published

33 mins atrás

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El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social anunciaron los requisitos para la contratación temporal de profesionales y técnicos de la salud extranjeros en el país.

Recientemente, se abrió una convocatoria dirigida a médicos especialistas interesados en laborar en diversas regiones y unidades ejecutoras del país.

Las autoridades señalaron que se dará prioridad a los especialistas nacionales. En caso de no cubrirse las vacantes disponibles, se procederá a la recepción de solicitudes de médicos especialistas extranjeros.

Requisitos para profesionales de la salud extranjeros:

• Presentar original y copia autenticada del título académico que lo acredita como profesional o técnico de la disciplina.

• Presentar original y copia autenticada de los créditos correspondientes a la disciplina de la salud respectiva.

• Presentar original y copia autenticada de la idoneidad.

• Presentar certificado de haber estado activo en el área de su especialidad.

• Realizar un examen teórico-práctico de cada experiencia acreditada.

• Certificado de buena salud física, expedido por un médico idóneo nacional, procedente de una institución pública panameña.

• Certificado de salud mental, expedido por un médico psiquiatra idóneo, procedente de una institución pública panameña.

• Ser apto para laborar en áreas apartadas del país y de difícil acceso.

• Los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán evaluados y homologados, según el caso, por la Universidad de Panamá.

• Todos los documentos provenientes de un país extranjero, deberán ser entregados debidamente apostillados, o en su defecto, autenticados por las autoridades competentes.

Los médicos extranjeros interesados deberán presentar su documentación completa en la Dirección General de Salud Pública del Minsa, ubicada en Ancón.

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