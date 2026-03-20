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Minsa informa que el agua en sectores de Los Santos no es apta para consumo
El Ministerio de Salud informó que el agua que sale de sus grifos en el corregimiento de Llano de Piedra y del distrito de Las Tablas, no es apta para el consumo humano, por lo que se recomienda a la población hervir el agua de los grifos entre 3 a 5 minutos antes de consumirla.
Esto es a raíz de que las últimas mediciones realizadas por el IDAAN y verificadas por el MINSA, indican cambios en los parámetros de calidad del agua y la aparición de cargas de microorganismos fuera de los parámetros normales.
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