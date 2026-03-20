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Minsa informa que el agua en sectores de Los Santos no es apta para consumo

Published

4 horas atrás

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El Ministerio de Salud informó que el agua que sale de sus grifos en el corregimiento de Llano de Piedra y del distrito de Las Tablas, no es apta para el consumo humano, por lo que se recomienda a la población hervir el agua de los grifos entre 3 a 5 minutos antes de consumirla.

Esto es a raíz de que las últimas mediciones realizadas por el IDAAN y verificadas por el MINSA, indican cambios en los parámetros de calidad del agua y la aparición de cargas de microorganismos fuera de los parámetros normales.

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