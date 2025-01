Mitradel decreta la suspensión de la huelga del Suntracs en la línea 3 del Metro

Luego de meses de negociación, la madrugada de este lunes la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en Panamá Oeste ordenó un arbitraje y decretó la suspensión de la medida de huelga tomada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

El Mitradel reitera el llamado al Suntracs y al consorcio HPH Joint Venture de la línea 3 del Metro de Panamá S.A., para retomar la mesa de diálogo y logren un punto medio que conlleve a un acuerdo que ponga fin al conflicto entre ambas partes.

Este megaproyecto cuando concluya trasladará a 160 mil personas, quienes usarían a diario este medio de transporte, cuyo costo ronda los 3 mil millones de Balboas y que genera al menos 5 mil empleos en la provincia de Panamá Oeste.

Las negociaciones contaron con la participación de los delegados tanto de la empresa como del Suntracs y los mediadores del Mitradel en calidad de facilitadores.

El Mitradel se compromete a garantizar que no se vea afectada la economía y no se registren pérdidas a todos los sectores productivos del país, no sólo en materia salarial, sino en inversiones importantes que son de beneficio público y proyectos de obra de carácter social como lo representa la línea 3 del Metro de Panamá S.A. para el transporte de personas en el área de Panamá Oeste.

Como entidad rectora de las relaciones laborales, el Mitradel continuará facilitando el proceso de las negociaciones para llegar a un consenso apegado a lo que establece el Código de Trabajo, sin afectar la decisión que puedan tener las partes para lograr un resultado favorable, en pro del interés superior del país.