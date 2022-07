MLB | Juan Soto es el nuevo rey del Home Run Derby 2022; Pujols recibe homenaje

El hogar de Los Ángeles Dodgers recibió por primera vez en su historia un festival de cuadrangulares con la gran competencia de ‘Bambinazos’. Las altas temperaturas del estado californiano no impidieron que el toletero de los Nacionales de Washington, Juan Soto, ganará el Derby de Cuadrangulares de 2022 el lunes, superando al fenómeno de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, de 21 años, en la final.

Soto aporreó 19 jonrones en la final cara a cara, y se fue caminando en su minuto de tiempo extra. Con 23 años y 266 días, Soto es el segundo jugador más joven en ganar el derbi, solo un día mayor que Juan González cuando lo ganó en 1993.

Albert Pujols, que participó en el Home Run Derby a los 42 años, derrotó al sembrado No. 1 Kyle Schwarber en la primera ronda para deleite de los fanáticos y jugadores y del Dodger Stadium.

El reinado del dos veces campeón defensor Pete Alonso llegó a su fin, perdiendo ante Rodríguez en las semifinales. Alonso buscaba convertirse en el primer jugador de la historia en ganar tres derbis consecutivos.

Finales

Julio Rodríguez (Mariners) vs. Juan Soto (Nacionales)

Rodríguez – 18 – más largo 446 pies: una excelente actuación en la final de dos minutos para el fenómeno de Seattle que busca convertirse en el ganador del derbi más joven de la historia.

Soto – 19 – más largo 471 pies: ¡Soto lo gana! Toda una final entre dos de los mejores jóvenes talentos del béisbol.

Semifinales

El No. 6 Julio Rodríguez (Mariners) derrota al No. 2 Pete Alonso (Mets)

Rodríguez – 31 HR – 450 pies más largos: el novato de 21 años lo hace de nuevo, golpeando 31 jonrones para presionar seriamente a Alonso, el dos veces campeón defensor.

Alonso – 24 HR – más largo 463 pies: ¡Abajo va el campeón! Alonso tuvo la mala suerte de batear algunos contra la pared del jardín izquierdo, pero simplemente no pudo encadenar jonrones y hubiera sido necesario un round casi perfecto para superar a Rodríguez.

What a performance by both of these young studs. #HRDerby pic.twitter.com/s4CT1bfb3s

— MLB (@MLB) July 19, 2022