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Registran hecho paranormal en hospital de Buenos Aires

Published

6 horas atrás

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Cámaras de vigilancia captaron extraño suceso en hospital de Buenos Aires, Argentina, cuando un seguridad atiende a una personas que no aparece en el video.

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