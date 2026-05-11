Festival de Cine de Cannes anuncian la películas de este año

El afamado Festival de Cannes, que comienza este mes, presentó algunas de las películas que tendrán sus estrenos estelares en el prestigioso evento.

El año pasado, entre ellas se encontraban nominadas al Óscar como «Sentimental Value», «The Secret Agent» y «It Was Just an Accident». Este año, es muy probable que surja una buena cantidad de candidatas. En los últimos años, películas como «Parasite» y «Anora» se estrenaron en Cannes y luego ganaron el Óscar a la mejor película.

El jurado que decidirá la Palma de Oro este año estará presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook. En la ceremonia de apertura del martes, Cannes también otorgará una Palma de Oro honorífica a Peter Jackson. Más tarde, Barbra Streisand recibirá la suya.

«Hope»

Na Hong-jin no es tan conocido como algunos de sus colegas cineastas coreanos, pero podría estar a punto de alcanzar el éxito este año. Su última película es un thriller de ciencia ficción que, según el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, «cambia constantemente de género». El reparto cuenta con estrellas coreanas y de Hollywood, como Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell.

«Paper Tiger»

Aunque inicialmente no se anunció como parte de la competición del festival, el último drama de James Gray ambientado en Queens se añadió posteriormente. Y se convirtió instantáneamente en una de las películas estadounidenses más esperadas y con mayor elenco estelar del festival. Gray, el cineasta de “Armageddon Time” y “The Immigrant”, cuenta la historia de dos hermanos (Adam Driver y Miles Teller) que se ven envueltos con la mafia rusa. Scarlett Johansson coprotagoniza la película.

“Fjord”

El director rumano Cristian Mungiu es una figura clave del cine europeo gracias a películas como “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”, ganadora de la Palma de Oro en 2007, y “R.M.N.” (2022). Sebastian Stan y Renate Reinsve protagonizan su última película como una pareja rumano-noruega que se muda al remoto pueblo natal noruego de la esposa.

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma”

Jane Schoenbrun se ha consolidado rápidamente como una voz fundamental del cine estadounidense contemporáneo con “I Saw the TV Glow” (2024) y “We’re All Going to the World’s Fair” (2021). En la sección Un Certain Regard, la nueva película de Schoenbrun, protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson, trata sobre la realización de una película de terror slasher.

«Fatherland»

El cineasta polaco Pawel Pawlikowski es conocido por dos dramas de época en blanco y negro, de gran fuerza y ​​concisión: «Ida» y «Cold War». Su última película completa la tercera. Está protagonizada por Hanns Zischler en el papel del escritor alemán Thomas Mann, quien emprende un viaje por carretera tras la Segunda Guerra Mundial. Lo acompaña su hija, interpretada por Sandra Hüller.