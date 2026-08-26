Museo del Canal participa en la Feria Internacional del Libro 2026

Con una programación orientada a acercar al público a la historia de Panamá y del Canal a través de la literatura, la investigación y el diálogo, el Museo del Canal Interoceánico participa en la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá) 2026, que se celebra del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones ATLAPA.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer el stand 111, donde el Museo presenta una adaptación de su exposición temporal Palabras Navegantes, un recorrido por la literatura panameña y su vínculo con el Canal de Panamá.

La muestra explora cómo escritores panameños reflejaron, desde la poesía, la décima, el teatro, el cuento y la novela, temas como la identidad nacional, la antigua Zona del Canal, el desplazamiento, el impacto ambiental y las luchas por la recuperación de la soberanía.

«La historia de Panamá y de su Canal también vive en las palabras de quienes la han narrado, cuestionado e imaginado. Palabras Navegantes nos acerca a esa memoria desde la literatura y nos permite comprender cómo distintas generaciones interpretaron las transformaciones del país. Participar en la Feria del Libro es una oportunidad para llevar el Museo más allá de sus paredes y seguir creando espacios de encuentro con nuestro patrimonio», expresó Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal.

Además de la exposición, el Museo desarrollará una agenda de actividades para públicos de todas las edades, que incluye dinámicas participativas, presentaciones, conversatorios y juegos educativos relacionados con la historia, la literatura y el patrimonio cultural.

Programación del Museo del Canal

Miércoles 26 de agosto

* Expresiones chinas a lo panameño

Con Berta Alicia

1:00 p.m.

Jueves 27 de agosto

* Trivias del Canal y su historia

1:00 p.m. | Tarima Juvenil

Viernes 28 de agosto

* Charla: Diseño editorial FARO Vol. 1

Con Román Flórez y Julieta Ledezma

4:10 p.m. | Bejuco / Chocoe

Sábado 29 de agosto

* Charada literaria: Palabras Navegantes

6:00 p.m. | Tarima Juvenil

El stand 111 permanecerá abierto durante toda la feria para que los asistentes conozcan Palabras Navegantes y participen en las experiencias preparadas por el Museo.

Con esta participación, el Museo del Canal reafirma su compromiso de acercar la historia y el patrimonio de Panamá a nuevos públicos, promoviendo el diálogo entre la investigación, la literatura y las prácticas museológicas contemporáneas.