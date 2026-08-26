Fallece Tim Curry recordado por interpretar a Pennywise en It

El cine de culto pierde a una de sus figuras más emblemáticas. Tim Curry falleció la noche del martes a los 80 años, dejando un legado repleto de personajes que se convirtieron en íconos para diversas generaciones.

Uno de sus roles más memorables llegó en 1990, cuando dio vida al temible Pennywise en la serie basada en It, novela de Stephen King. Sin embargo, su fama había comenzado a crecer a nivel internacional mucho antes, gracias a The Rocky Horror Picture Show, una película que se volvió un clásico de culto.

Curry también estuvo presente en producciones como Mi pobre angelito 2, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2, mostrando su habilidad para transitar entre el horror, la comedia y otros estilos cinematográficos.

El actor nació como Timothy James Curry el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Durante su trayectoria se forjó una amplia filmografía en cine, televisión y teatro, además de convertirse en un personaje muy querido por los amantes del cine de fantasía.

En 2012, Curry padeció un accidente cerebrovascular que requirió cirugía. Años más tarde, en 2025, habló sobre las secuelas que enfrentaba en una entrevista con Turner Classic Movies, que se realizó con motivo de la publicación de sus memorias, Vagabond. Durante esa conversación, compartió que aún no podía caminar.

Alejado del espectáculo, Curry llevó una vida personal muy discreta en Los Ángeles. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia y encontró en la jardinería una de sus principales pasiones, un interés que heredó de su padre.

Con su deceso, el ámbito del entretenimiento dice adiós a un artista cuya voz inconfundible, presencia y habilidad para crear personajes dejaron una impresión especialmente marcada en el cine de culto.