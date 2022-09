NBA Extra | Hijo de Michael Jordan, se deja ver saliendo con la ex esposa de Scottie Pippen en Miami

Michael Jordan y Scottie Pippen se encuentran en un nuevo baile, el baile menos pensado, lejos de las canchas. Se trata de dos enemigos íntimos que comparten una larga historia de amor y odio. La sociedad perfecta, adentro de una cancha de básquet. Esa que brillara en Chicago Bulls, donde ganaron seis anillos de la NBA y quedaron inmortalizados como las figuras de uno de los mejores equipos de la historia. MJ, robándose todos los flashes y con un sueldo astronómico. SP, como el héroe silencioso y con un salario prácticamente de rookie.

Hace dos años, se abrieron viejas heridas entre Scottie y Michael cuando Netflix salió con su serie, The Last Dance, la historia de la última temporada en la que Phill Jackson dirigió a los Chicago Bulls con Jordan, Pippen y Denise Rodman, como invitados de honor.

Allí se pudo ver todo el brillo de la franquicia que hizo olvidar los tiempos del Showtime de Los Angeles Lakers con seis anillos. Y también las miserias de sus integrantes. Un Jordan soberbio, tanto dentro como fuera de la cancha, un Pippen en medio de los conflictos salariales y, opacado por el 23, sufriendo por la falta de reconocimiento y hasta un tierno Dennis Rodman con el fisique du rol de un Godzilla (“Rodzilla”, así le decían) aniñado.

Lo increíble es que, en las últimas Michael y Scottie vuelven a quedar en el ojo de la tormenta, aunque de la manera menos pensada. Es que, según asegura el sitio TMZ, Larsa de 48 años, la ex mujer de Pippen y madre de sus cuatro hijos, estaría saliendo nada menos que con Marcus, el hijo de Michael Jordan de 31 años.

Larsa, Scottie y “los trapitos sucios se lavan en casa”

Larsa Pippen (así se presenta ella) y Scottie estuvieron juntos durante 23 años (dieron el sí en julio del 97 y se separaron poco más de dos décadas después), en una relación explosiva que dio el fruto de cuatro hijos, tuvo infidelidades al por mayor y varias separaciones. En 2016 se separaron luego de varios rumores que hablaban de terceros en discordia; pero en 2020, cuando Pippen volvió a estar en boca de todos porque se venía el documental de Jordan y sus Salieris, intentaron otro baile juntos.

La pareja firmó el divorcio en diciembre de 2021 y recién este año, Larsa consiguió la custodia de los hijos de ambos. En esas idas y vueltas, a Larsa se la relaciono con Bronny James, el hijo de LeBron. La modelo, súper activa en las redes, salió a desmentir ese rumor cuando sus seguidores la acusaron de infiel: “Deja de tropezar -contestó, como usando un, “te estás yendo a la banquina”-, he sostenido a Scottie todo lo que pude. Que no haya sacado los trapitos sucios no quiere decir que su ropa no apeste“.

Larsa, con el hijo de Jordan

En las últimas horas, a través del portal de noticias estadounidense TMZ, se dieron a conocer imágenes donde se lo ve a Marcus Jordan, de 31 años, junto a la ex de Scottie Larsa Pippen en un local de comida japonés en Miami.

Según contó el medio, cuando Larsa se dio cuenta que la estaban fotografiando, se mostró visiblemente nerviosa, cambió la actitud y evitó cualquier gesto de cariño hacia su acompañante.

Es que, la situación es traumática por partida doble. Si bien acaba de concretar su divorcio de Pippen y la tenencia de sus hijos, la chica se muestra con el heredero de su archirrival. Una daga en el pecho para Scottie, como si no pudiera correrse de la sombra de “su Majestad Michael Jordan”.

Hace un tiempo, Larsa contó que, antes de separarse, se había peleado con Scottie porque ella quería vender un departamento de Miami y él se oponía: “Cuando se enoja quiere castigarme“. Justo en la Florida, donde ahora se mostró por primera vez con Marcus Jordan. Las vueltas del destino.