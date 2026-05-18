ÚLTIMA NOTICIAS MUNDIAL 2026
Neymar regresa a la Canarinha para jugar su cuarto Mundial
Neymar regresará a la selección brasileña para disputar el Mundial 2026, tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha.
Junto a Neymar estarán los delanteros Vinícius Junior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, y Endrick, cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyon francés.
El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, anunció la lista de 26 convocados para el Mundial, que arrancará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, durante una concurrida ceremonia en el futurista Museo do Amanhã, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.
La inclusión de Neymar sorprendió porque el atacante del Santos nunca integró una convocatoria de la selección desde que Carlo Ancelotti asumió el mando de la Canarinha hace exactamente un año.
𝐎𝐒 𝟐𝟔 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎 𝐀𝐍𝐂𝐄𝐋𝐎𝐓𝐓𝐈 𝐏𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐏𝐀 𝐃𝐎 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎
A Seleção Brasileira está 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗔 para a Copa do Mundo! Estes foram os escolhidos por Ancelotti para representarem o Brasil em busca do hexa!
— CazéTV (@CazeTVOficial) May 18, 2026
