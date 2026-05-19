Anitta, LISA y Rema unirán sus voces en una canción oficial del Mundial 2026

La FIFA sigue viendo la música como uno de los principales atractivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pocas semanas de que comience el torneo, la organización dio a conocer una nueva colaboración que será parte del álbum oficial del evento: Anitta, LISA y Rema se reunirán para interpretar la canción llamada “Goals”.

La artista brasileña Anitta publicó un vistazo de la canción en sus redes sociales, junto con el mensaje “Tres continentes. Un sonido”, resaltando la mezcla cultural que simboliza esta colaboración entre músicos de América, Asia y África.

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“Goals” estará disponible a partir del jueves 21 de mayo y se añadirá al repertorio de canciones que acompañarán el Mundial de 2026, el cual se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

La propuesta musical de la FIFA ya había captado la atención con el anuncio del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, contando con actuaciones de Shakira, Madonna y BTS.

Con “Goals”, la FIFA está fortaleciendo el vínculo entre el fútbol y la música, eligiendo artistas de renombre mundial para hacer del Mundial 2026 una experiencia que va más allá de los terrenos de juego.