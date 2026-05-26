Oliver Kahn, ‘El Titán’

De héroe a villano en el Mundial de 2002

Oliver Kahn, nacido el 15 de junio de 1969 en Karlsruhe, Alemania Occidental (actual Alemania), es considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos. El guardameta alemán fue elegido mejor arquero del mundo en tres ocasiones: 1999, 2001 y 2002.

El legendario capitán alemán fue una de las grandes figuras de la 2002 FIFA World Cup, donde brilló con actuaciones memorables y fue reconocido con el Balón de Oro del torneo.

Rara vez se precipitaba al momento de realizar una atajada o enfrentar un desafío. Su agresividad, aunque intensa en ciertos momentos, se caracterizaba por ser disciplinada. Kahn aprovechaba al máximo sus cualidades para imponerse en el juego, dejando cada actuación marcada por su fuerte carácter y liderazgo.

Durante toda la competición, el guardameta solo recibió tres goles y se convirtió en el principal responsable de llevar a Germany hasta la gran final. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado en el partido decisivo frente a Brasil.

Kahn, quien había sido considerado el héroe de Alemania a lo largo del campeonato, pasó de la gloria a la decepción tras cometer un recordado error en el primer gol brasileño, anotado por Ronaldo Nazário. Finalmente, los alemanes cayeron 0-2 en la final disputada en Yokohama.

A pesar de aquel desafortunado momento, el arquero dejó una actuación histórica y se convirtió en el primer guardameta en recibir el Balón de Oro de un Mundial, consolidando así su legado como una de las grandes leyendas del fútbol internacional.