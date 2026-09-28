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NVIDIA anuncia el estreno de ‘Control Resonant’ en GeForce NOW

Published

12 horas atrás

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NVIDIA anunció la llegada de CONTROL Resonant, la nueva entrega de Remedy Entertainment, a su plataforma de juego en la nube GeForce NOW desde el día de su lanzamiento. La compañía dio a conocer además la recta final de su paquete promocional para usuarios de la membresía Ultimate y la próxima integración del servicio en la nueva categoría de computadoras portátiles Googlebooks.

Acción paranormal en la nube y rendimiento de nivel RTX 5080

En CONTROL Resonant, los jugadores se adentran en un Manhattan distorsionado al borde de la aniquilación paranormal, donde el personaje Dylan Faden debe dominar sus poderes y el arma paranatural Aberrant para combatir amenazas como el Hiss y el Mold mientras busca a su hermana, Jesse Faden, Directora del Federal Bureau of CONTROL.

NVIDIA destacó que los suscriptores del nivel Ultimate podrán transmitir el título con un rendimiento equivalente a una tarjeta gráfica GeForce RTX 5080, aprovechando tecnologías como NVIDIA DLSS 4, trazado de rayos (ray tracing), NVIDIA Reflex y transmisión de calidad cinematográfica en resoluciones de hasta 5K HDR. Asimismo, la empresa recordó que la promoción del paquete de membresía anual Ultimate —que incluye una copia de CONTROL Resonant sin costo adicional— finalizará el domingo 27 de septiembre.

GeForce NOW se integrará en la línea Googlebooks

La actualización semanal confirmó que GeForce NOW estará disponible próximamente en las Googlebooks, la nueva categoría de laptops diseñadas para la inteligencia artificial Gemini. Equipadas con el chip de seguridad Titan C y protección multigrado, estas computadoras permitirán a los usuarios acceder al catálogo de juegos de PC impulsados por tecnología GeForce RTX sin necesidad de realizar descargas ni instalaciones locales.

Nuevos lanzamientos e inclusiones en el catálogo

Junto con el debut de CONTROL Resonant, la plataforma sumó el título de rol y acción de estilo anime DragonSword: Awakening, desarrollado por el estudio Hound13 y ambientado en el continente de Orbis. La actualización de la semana se completó con la incorporación de otros ocho videojuegos a la biblioteca en la nube, entre los que destacan Dune: Awakening, Stick It to the Stickman, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Wild West Pioneers, Everything Is Crab, Over the Top: WWI y Roadside Research.

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