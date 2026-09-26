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Incendio de Calidonia dejó a 38 familias damnificadas

Published

6 horas atrás

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Un voraz incendio registrado la tarde del viernes consumió un caserón de madera ubicado en el sector de Calle 29, en el corregimiento de Calidonia. El siniestro provocó la pérdida total de las viviendas y enseres de los residentes, dejando un saldo de 38 familias afectadas y aproximadamente 100 personas damnificadas. A pesar de la magnitud de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas ni desaparecidas.

Afectaciones y atención en albergue temporal

Entre la población afectada se encuentran adultos, adultos mayores, adolescentes y niños, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias personales. Ante esta coyuntura, el Gobierno Nacional, en coordinación con Pandeportes, habilitó el Gimnasio José “Beto” Remón en Calidonia como albergue temporal para proporcionar refugio y protección a los afectados.

En el recinto se coordina la entrega de colchones, alimentos, artículos de higiene personal, enseres básicos y útiles de limpieza. Asimismo, se estableció un plan prioritario para evitar la interrupción del año lectivo de los niños y adolescentes damnificados, gestionando la reposición de uniformes escolares, calzado, mochilas y útiles.

Operaciones de los bomberos y dificultades de abastecimiento

En las labores de control y extinción del fuego participaron más de 30 unidades del Cuerpo de Bomberos procedentes de cuatro estaciones distintas. Los camisas rojas enfrentaron severas complicaciones debido a la baja presión de agua en el sector, lo que obligó al despliegue de vehículos de abastecimiento para sostener las operaciones. La estructura predominantemente de madera del inmueble facilitó la rápida propagación de las llamas. Las causas del incendio se mantienen bajo investigación.

Censo social y soluciones habitacionales

Diversas entidades estatales —entre ellas el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), el Ministerio de Salud (MINSA), la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal y el Despacho de la Primera Dama— mantienen presencia en el sitio para realizar el censo de cada núcleo familiar y brindar asistencia sanitaria.

Por su parte, el MIVIOT lleva a cabo las evaluaciones técnicas y sociales para determinar la condición habitacional previa de los afectados y definir una ruta hacia soluciones de vivienda permanentes que eviten el desamparo de las familias tras superar la fase crítica de la emergencia.

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