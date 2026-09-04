Obra del teleférico de San Miguelito tomarían al menos 30 meses

Con una inversión significativa y un tiempo de ejecución estimado en 30 meses, el proyecto del teleférico en San Miguelito busca reducir drásticamente los tiempos de traslado para los residentes de zonas de difícil acceso.

Aunque la construcción requiere el reasentamiento de algunas viviendas, el plan contempla compensaciones económicas ya presupuestadas para garantizar la viabilidad social del trayecto de 6.6 kilómetros.