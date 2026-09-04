Ministerio de Cultura anuncia primer Encuentro de Bandas con piezas de Tamboreras Panameñas

El Ministerio de Cultura (MiCultura) invita a las familias panameñas al 1er Encuentro de Bandas con Piezas de Tamboreras Panameñas, un evento en memoria del Profesor Rufino González diseñado para rendir tributo a la identidad nacional y preservar la riqueza musical del país. El encuentro, abierto al público, se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, de 3 a 6 de la tarde, en el Estadio Mariano Rivera.

El director regional de MiCultura, Abdiel Cáceres, explicó que el objetivo es rendir tributo a nuestra patria, a nuestra identidad, fomentar el talento juvenil y preservar el patrimonio cultural inmaterial de la nación. «Porque las tamboreras no solo son melodías del pasado, son el latido vivo de nuestra historia, que hoy cobra fuerza en cada trompeta, clarinete y tambor».

​Las delegaciones de las bandas de música escolares tendrán una participación central en este tributo y se presentarán en el siguiente orden oficial:

1. ​Centro Educativo Altos de San Francisco

2. Colegio ​San Martín de Porres

3. Escuela ​Pedro Pablo Sánchez

4. ​Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera

5. Instituto Ingeniero​Tomás Guardia

6. Colegio ​Moisés Castillo Ocaña

La vicegobernadora de la provincia de Panamá Oeste, Sara Peña, reconoció la importancia de crear este tipo de espacios para los jóvenes, «que ellos puedan acercarse a las tradiciones nacionales e interpretarlas con orgullo».

​La Tamborera Panameña, nacida en la década de 1930 de la mano de insignes maestros, logró fusionar el tamborito autóctono con el formato de orquesta y banda. Este encuentro busca rescatar y exaltar las estructuras rítmicas del cumbión y la tamborera adaptadas a formatos de viento y percusión.

​Durante la jornada, las bandas estudiantiles interpretarán temas icónicos del repertorio nacional como Panamá Viejo, La Guaricha, Soy Panameño y Guararé.

​Las tamboreras representan el latido vivo de nuestra historia que cobra fuerza en cada trompeta, clarinete y tambor.

Se invita a todas las familias panameñas a vestir sus mejores galas de panameñidad y acompañar esta celebración del folklore.