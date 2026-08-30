Ordenan cierre preventivo del Parque Nacional Chagres

Debido al incremento en el caudal del río Chagres y siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), declara el cierre preventivo del Parque Nacional Chagres a partir de hoy y hasta nuevo aviso.

En el marco de este aviso, se establecen medidas preventivas para proteger la vida y seguridad de los visitantes y las comunidades ubicadas en las riberas y áreas de influencia del río Chagres y el Lago Alajuela. Por consiguiente, MiAMBIENTE informa, especialmente a los operadores de turismo, visitantes nacionales y extranjeros, que todos los sectores de esta zona se encuentran inhabilitados, incluyendo sitios como La Cascada y La Playita.

Esta medida es de carácter preventivo y de obligatorio cumplimiento, y permanecerá vigente hasta que las autoridades competentes determinen que existen las condiciones de seguridad necesarias para reabrir los accesos. El SINAPROC en coordinación con MiAMBIENTE mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones del área.

Mientras persistan las condiciones de riesgo se hace un llamado enérgico a la población abstenerse de ingresar, navegar, bañarse y permanecer en las riberas del río Chagres debido al riesgo que representa su crecida y posibles corrientes repentinas. Al mismo tiempo solicita mantenerse informado a través de los canales oficiales de la entidad @miambientepma.