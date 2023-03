Países Bajos y Australia suman victorias en el Clásico Mundial

Países Bajos sumó su segunda victoria en dos días en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse el jueves 3-1 a Panamá en Taiwán.

Xander Bogaerts abrió el marcador para los holandeses con un jonrón en el tercer inning y Jurickson Profar amplió la ventaja con un bambinazo de una carrera en el quinto.

Erasmo Caballero recortó distancias para Panamá con un sencillo en el sexto que remolcó a José Ramos y puso el 2-1 en la pizarra.

La novena neerlandesa selló la victoria dos episodios después cuando Bogaerts anotó en un wild pitch de Alberto Baldonado.

En el Grupo B, Robbie Perkins anotó uno de los tres vuelacercas de Australia en la victoria por 8-7 sobre Corea del Sur en el Dome de Tokyo.

Australia, que tenía una ventaja de 5-4 en la parte alta del octavo, se alejó en la pizarra gracias a un cuadrangular de tres carreras de Perkins ante Hyeon-Jong Yang, quien había entrado como relevista en ese episodio y tuvo apenas siete lanzamientos sin outs.

Australia se puso 2-0 arriba en el quinto, pero Corea del Sur se puso por delante en la parte baja de ese capítulo en un jonrón de tres anotaciones de Euiji Yang que se marchó al jardín izquierdo.

Los surcoreanos anotaron de nuevo en el sexto, pero Australia llegó al plato en tres ocasiones en el séptimo, que incluyó un bambinazo de tres carreras de Robbie Glendinning, para tomar las riendas del encuentro.

