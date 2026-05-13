Mariano Rivera presenta línea de salsas inspiradas en Panamá

El ex pelotero panameño Mariano Rivera, considerado el mejor cerrador de todos los tiempos, vuelve a ser noticia, esta vez en el mundo gastronómico, tras lanzar una línea de salsas inspirada en la sazón y tradiciones de su pueblo natal, Puerto Caimito, en La Chorrera.

“Mi historia comenzó mucho antes del béisbol. Comenzó en un pequeño pueblo de Panamá llamado Puerto Caimito. A lo largo de mi carrera, he llevado conmigo a mi país, a mi gente y a mi historia. El verdadero legado no solo reside en lo que uno logra, sino también en lo que comparte”, expresó Rivera en un video.

La nueva línea, llamada “Mo’s Heat”, incluye tres variedades de salsas cuyos nombres están inspirados en los lanzamientos que marcaron su histórica carrera con los New York Yankees: “The Sinker”, “The Cutter” y “The Curve”.

“Mo’s Heat viene de ese lugar y no podría estar más emocionado de compartirlo con todos ustedes: el sabor, la historia, el fuego y el amor de dónde vengo”, agregó Rivera.

Con este nuevo proyecto, el exbeisbolista busca llevar un pedazo de la esencia y el sabor de Panamá al mundo.