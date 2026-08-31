Panamá se mueve al ritmo de la danza: Encuentro Nacional reunirá a artistas del 1 al 15 de septiembre

La danza tomará distintos escenarios de Panamá del 1 al 15 de septiembre con el Encuentro Nacional de Danza (END), una iniciativa del Ministerio de Cultura que reunirá a siete compañías y colectivos de danza nacionales, que presentarán 10 espectáculos en una programación que combina danza contemporánea, flamenco, danza acrobática, performance y propuestas experimentales, con funciones gratuitas y espectáculos a precios accesibles.

Durante 15 días, el público podrá acercarse a diferentes expresiones de la danza en espacios como el Teatro Áurea “Baby” Torrijos, en la Ciudad de las Artes; el Teatro Ateneo, en la Ciudad del Saber; el Teatro Balboa y el Centro de Arte y Cultura de Colón.

La propuesta busca ampliar el acceso a las artes escénicas y generar espacios para que el talento nacional presente sus creaciones ante públicos diversos.

Entre las propuestas de la programación se encuentra “Flamenco de Lorca”, de Flamenco Panamá, que llevará al escenario del Teatro Ateneo la fuerza y expresividad del flamenco el viernes 4 de septiembre, a las 8:00 p.m.; mientras que “Geometría de lo Invisible”, de La Tribu Performance y el Patronato del Teatro Nacional, combinará movimiento y creación en un performance acompañado de un taller, el sábado 5 de septiembre, a las 4:00 p.m., en la antesala del lobby del Teatro Beby Torrijos.

La programación también llegará a Colón con “AcroDivertimento”, de la Compañía Panameña de Danza Acrobática Acrosociety, el 7 de septiembre, a las 7:00 p.m., en el Centro de Arte y Cultura de Colón. A esta propuesta se suman “El Cuerpo que Habitamos”, del Colectivo E-Kléctico, el 10 de septiembre; “DE/MI – DERMIS”, obra de Stephanie Lee con idea de Carla Mabel Lozano, el 11 de septiembre; y “1MM²”, de WA·TÁA Compañía de Danza Contemporánea, el 14 de septiembre, en el Teatro Balboa.

El END apuesta por una programación accesible. Algunas funciones serán de entrada gratuita, entre ellas Flamenco de Lorca y El Cuerpo que Habitamos, mientras que otras tendrán precios generales de entre B/.5.00 y B/.10.00, como AcroDivertimento, DE/MI – DERMIS y 1MM².

Los boletos y reservas podrán gestionarse a través de los contactos establecidos para cada espectáculo y en las taquillas de las sedes.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura continúa impulsando espacios para la creación y circulación de las artes escénicas, acercando propuestas de danza a públicos diversos y fortaleciendo la presencia de esta disciplina dentro de la oferta cultural del país.