Panamá vive una explosión cultural: Conoce la variada agenda del 28 de agosto al 4 de septiembre

El panorama artístico y cultural nacional se prepara para una de sus semanas más dinámicas del año, con una oferta que abarca literatura, danza contemporánea, teatro, música sinfónica y visitas internacionales de alto perfil. Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2026, nacionales y extranjeros tendrán acceso a decenas de actividades formativas y de entretenimiento en diversos puntos de la geografía nacional.

La Feria del Libro de Panamá entra en su recta final

El Centro de Convenciones ATLAPA continúa albergando la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, bajo el lema «La Ruta de Miles de Historias». El evento literario, que culmina el domingo 30 de agosto, ofrece talleres y conferencias de gran relevancia, entre los que destacan:

Talleres de creación y tecnología: Espacios para jóvenes como «Escribiendo con el cuerpo» dirigido por Ángel Gutiérrez, y ponencias sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la creación de contenidos.

Espacios para jóvenes como «Escribiendo con el cuerpo» dirigido por Ángel Gutiérrez, y ponencias sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la creación de contenidos. Presentaciones y conversatorios: El lanzamiento de la obra “Voces en los tiempos globales” de Damaris Serrano (ganadora del Premio Literario Pedro Correa), diálogos con ganadores del prestigioso Premio Miró, y un taller de herramientas para escritores emprendedores a cargo de Daniel Oyola.

El lanzamiento de la obra “Voces en los tiempos globales” de Damaris Serrano (ganadora del Premio Literario Pedro Correa), diálogos con ganadores del prestigioso Premio Miró, y un taller de herramientas para escritores emprendedores a cargo de Daniel Oyola. Clausura de gala: La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá ofrecerá el concierto de clausura oficial de la feria el domingo 30 de agosto a las 5:00 p.m. en el Teatro Anayansi, un espectáculo gratuito para quienes cuenten con el boleto general de acceso al recinto.

Danza, música de cámara y teatro nacional

El arte escénico se tomará los principales teatros de la ciudad. El Ballet Nacional de Panamá presentará la aclamada obra «Romeo y Julieta» en el majestuoso Teatro Nacional de Panamá, con funciones programadas desde el 28 de agosto y extendiéndose hasta el 6 de septiembre.

Para los amantes de la música instrumental, el sábado 29 de agosto a las 9:00 a.m. se llevará a cabo un Recital de Violín en el salón M422 de la Ciudad de las Artes, presentado por jóvenes talentos de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá. Adicionalmente, el festival de danza contemporánea PRISMA iniciará su temporada el domingo 30 de agosto con la presentación de la destacada compañía internacional tanzmainz en la Ciudad de las Artes.

Patrimonio, historia y visitas internacionales

La agenda también incluye importantes efemérides e intercambios internacionales:

Aniversario de Panamá Viejo: El sábado 29 de agosto se celebrarán los 507 años de fundación de Panamá Viejo con actividades en la Vía Cincuentenario y la rotonda del sitio arqueológico.

El sábado 29 de agosto se celebrarán los de fundación de Panamá Viejo con actividades en la Vía Cincuentenario y la rotonda del sitio arqueológico. Puertas abiertas del Buque Escuela de la Marina de Perú: Del 31 de agosto al 3 de septiembre, el público panameño podrá conocer las instalaciones del Buque Escuela de la Marina de Guerra del Perú, atracado en la Terminal de Cruceros de Amador, con visitas gratuitas en horario matutino.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre, el público panameño podrá conocer las instalaciones del Buque Escuela de la Marina de Guerra del Perú, atracado en la Terminal de Cruceros de Amador, con visitas gratuitas en horario matutino. Exposiciones y memoria histórica: Se mantiene abierta la muestra histórica “Ana Frank: Una Historia Vigente” en el Museo de la Libertad (hasta el 19 de septiembre) y la muestra inmersiva “Mosaico Itálico de un Arte Atemporal” en Costa del Este.

Con esta variada cartelera, respaldada por esfuerzos del Ministerio de Cultura, Panamá consolida poco a poco su oferta cultural para toda la población.