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Kelly Osbourne revela dónde permaneció el cuerpo de Ozzy tras su muerte

Published

9 horas atrás

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A más de un año desde el fallecimiento de Ozzy Osbourne, su hija Kelly Osbourne reveló nuevos aspectos sobre las experiencias que atravesó la familia tras la muerte del famoso músico.

En una entrevista publicada el 31 de agosto, Kelly, de 41 años, comentó que la familia eligió llevar el cuerpo de Ozzy a su casa y estar con él durante varios días antes de avanzar con los trámites posteriores.

Según explicó, esta decisión les permitió experimentar el duelo de una forma más íntima y contar con tiempo para despedirse del patriarca de la familia sin la presión de un hospital o una morgue.

Para Kelly, la muerte de su padre también significó el inicio de una etapa especialmente difícil. La cantante admitió que el duelo impactó tanto en su salud física como emocional y que sigue esforzándose para sobrellevarlo.

Como parte de su proceso de sanación, inició una terapia que describe como un compromiso a largo plazo, destacando que no hay soluciones rápidas para esto.

“Es un proceso lento”, afirmó Kelly, quien reconoció que la recuperación emocional tras una pérdida tan grande no sucede de la noche a la mañana.

La hija de Ozzy también afirmó que ve su recuperación como un viaje que deberá seguir durante muchos años, mientras aprende a lidiar con la ausencia de su padre y a restaurar su bienestar.

Ozzy Osbourne falleció en julio de 2025 a la edad de 76 años. Este artista, considerado una de las personalidades más importantes del heavy metal y famoso por su trabajo con Black Sabbath, dejó un legado que hizo historia en el género.

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