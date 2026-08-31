Miley Cyrus podría quedarse con la fortuna de $450 millones de Dolly Parton

La relación cercana entre Dolly Parton y Miley Cyrus ha vuelto a ser un tema de conversación tras el fallecimiento de la ícono del country, especialmente debido a la inmensa riqueza que dejó la artista.

Parton logró reunir un patrimonio aproximado de 450 millones de dólares a lo largo de su larga trayectoria. Al no tener descendencia y tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en 2025, comenzaron las suposiciones sobre quién heredaría sus bienes.

Entre los nombres que se mencionaron, se incluyó a Miley Cyrus, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de que la cantante sea beneficiaria de la herencia de Parton.

Esta posibilidad ha captado la atención especialmente por la relación que construyeron a lo largo de los años. Cuando el padre de Miley, Billy Ray Cyrus, que tenía una amistad con Parton, le pidió a la famosa del country que se convirtiera en la madrina de su hija.

Con el tiempo, esa conexión se volvió más allá de lo familiar y se convirtió también en una conexión artística. Parton formó parte del mundo de “Hannah Montana”, apareciendo como la famosa “Tía Dolly”.

La cantante también estuvo al lado de Miley en diferentes etapas de su carrera, y ambas compartieron el escenario en varias ocasiones.

A pesar de que la cercanía entre ambas artistas es muy conocida, cualquier información sobre una posible herencia para Cyrus dependerá de la documentación y decisiones legales de Parton.

Por el momento, el supuesto vínculo entre Miley y la considerable fortuna de 450 millones de dólares de Dolly Parton sigue siendo un tema de especulación.