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Kylie Jenner revela por qué no quiere tener más hijos por ahora

Published

32 mins atrás

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Los rumores sobre un posible embarazo de Kylie Jenner han vuelto a centrar la atención en su vida privada, pero la empresaria ya había dejado clara su postura sobre la posibilidad de ser madre nuevamente.

En una entrevista reciente, Jenner afirmó que su principal objetivo en este momento es vivir una fase de su vida que siente que no pudo disfrutar completamente en sus primeros años como madre.

La empresaria mencionó que tomó esta determinación a los 25 años, tras haber sido madre a una edad muy temprana y experimentar los cambios físicos y emocionales derivados de sus embarazos.

“Me hice una promesa a los 25 de que no iba a tener más hijos por ahora”, comentó Jenner, quien dijo que desea aprovechar la segunda parte de sus veintes, después de haber sentido que la primera fue mayormente marcada por el embarazo, la recuperación y los desafíos relacionados con su bienestar emocional.

Kylie dio a luz a su primera hija, Stormi, cuando solo tenía 20 años. La pequeña, que ahora tiene ocho años, nació durante su relación con el rapero Travis Scott. Cuatro años después, llegó su segundo hijo, Aire, que actualmente tiene cuatro años.

Según la empresaria, convertirse en madre tan joven la hizo asumir responsabilidades de adulta antes de estar lista para ello, algo que ahora afecta su decisión de dedicar más tiempo a sí misma.

Los comentarios también surgen mientras Jenner mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet, de 30 años, con quien ha estado saliendo durante aproximadamente tres años.

A pesar de que su relación romántica ha seguido adelante, Kylie dejó claro que esto no ha cambiado su decisión sobre la maternidad.

Por el momento, la empresaria parece estar concentrada en disfrutar su vida junto a Stormi y Aire, y en recuperar esos años de juventud que, según sus propias palabras, sintió que había dejado atrás al convertirse en madre tan temprano.

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