Panama ya está en Estados Unidos para el Clásico Mundial

La Selección de Béisbol de Panamá, que competirá por cuarta ocasión en el Clásico Mundial, tendrá este lunes su primer entrenamiento con el equipo completo en el legendario George Steinnbrenner Field, la casa de primavera de los Yankees de New York.

El equipo tendrá su reunión matutina encabezada por su gerente, Dámaso Espino, y por el manager del equipo, José Mayorga, además tendrán la oportunidad de probar sus uniformes, sesión de fotos y un “lunch” previo a su entrenamiento.

El equipo pisará el terreno de juegos a eso de la 1:00 p. m., y luego concederán preguntas a la prensa nacional e internacional.

Panamá tendrá su primer partido de preparación mañana, en el George Steinbrenner Field desde la 1:05 p. m., ante los Yankees de New York.

El miércoles 4 de marzo se mide a los Tigres de Detroit en la casa de primavera de los felinos, el Publix Field at Joker Marchand Stadium y esa misma tarde viaja a “La Perla”, San Juan, Puerto Rico, para arribar en horas de la noche y meterse de lleno en lo que será la versión 2026 del World Baseball Classic.

(Prensa Fedebeis)