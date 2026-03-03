Panamá no pudo con la dupla de Campazzo y Deck

Facundo Campazzo y Gabriel Deck aparecieron cuando más se les necesitaba para que Argentina superara a Panamá (101-75) y sellara su clasificación a la próxima ronda.

La dupla del Real Madrid se combinó para 50 de los 101 puntos de su selección, ayudando al equipo a reponerse tras la histórica derrota ante Uruguay el viernes, en la que Argentina registró su marca más baja de anotación en Clasificatorios a la Copa del Mundo, con apenas 44 puntos.

Ambos se incorporaron al plantel durante el fin de semana, tras cumplir con sus compromisos en la Euroliga, y arrancaron con fuerza. Desde temprano establecieron una ventaja de doble dígito para los sudamericanos. Panamá peleó con valentía durante toda la noche, pero Argentina estuvo al frente durante 36:32 de los 40 minutos de juego.

Fue una noche especial para Campazzo, quien alcanzó los 100 partidos con la selección nacional desde su debut en 2012.