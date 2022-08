Panamericanos de Surf | Panameños ‘Izzy’ Elizondo y Tao Rodríguez vapulean a sus rivales en la categoría de Shortboard

Panamá a empezado a sentirse en el Panamericano de Surf. El equipo Panamá hoy ha marcado de primero en 2 heats de tabla corta en el tercer día de competiciones. El surfista de Santa Catalina, Veraguas Isauro Elizondo consiguió pasar sin problemas su heat al quedar de primero, en el segundo heat y Tao Rodríguez en el tercer heat respectivamente la mañana de hoy, en shortboard (tabla pequeña) en los Panamericanos de surf.

Primero fue ‘Izzy’ quien empezó combinando buenas maniobras en sus primeras olas y eso causo que se despegara de sus oponentes Roberto Rodriguez de Perú, Oscar Rubina de Costa Rica y Lucas Madrid de Uruguay. El panameño se mostro muy sincero a la hora de pasar por los micrófonos: “Solo me estoy tratando de divertir, en el primer heat de toda la competencia es en el que tienes mas nervios, pero me fui soltando y sintiendo más cómodo” , sostuvo el veragüense.

Cuando se le pregunto por las diferencias entre las olas de Santa Catalina y las de Playa Venao respondió “Las olas de Santa Catalina quizás son un poco más altas que las de acá, pero me he adaptado bien y hoy se me dieron las cosas” concluyó. La puntuación final de Isauro fue de 11.10 luego el ecuatoriano con 10.54, el tico con 9.60 y el uruguayo de último con 7.96.

En el tercer heat de la mañana Tao Rodríguez se quedó con el primer heat con mucha distancia de sus oponentes al puntuar 15.9, mostrando sus capacidades y maniobras haciéndose con las puntuaciones más altas.

”Fuí muy sólido, seleccione bien mis olas, sentía nervios en los primeros rides. Me hervía la sangre por aniquilar a los rivales. Surfie bien y ahora me siento más tranquilo y motivado para la siguiente ronda.

Cuando le preguntaron por tener el torneo en Panamá dijo ”Contento que estén todos los paises aquí en Venao, feliz de poder tener muchos amigos aquí, pero quiero ganarles también”.

Ambos panameños se medirán mañana en las semifinales de shortboard.