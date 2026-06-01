MiBus lanza buses mundialistas y ofrecerá transporte gratuito para el Panamá vs. República Dominicana

La iniciativa forma parte de la campaña “MiBus lleva la emoción en cada viaje” y estará disponible durante todo el mes en distintas rutas del sistema de transporte público.

La empresa de transporte MiBus anunció que ofrecerá un servicio especial gratuito para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, programado para este miércoles en el Estadio Rommel Fernández.

El servicio estará disponible desde la estación El Crisol del Metro de Panamá hasta el estadio, en un horario de 4:45 p.m. a 8:15 p.m., con el objetivo de que los asistentes puedan llegar con suficiente anticipación al encuentro.

La medida forma parte de la campaña “MiBus lleva la emoción en cada viaje”, que también incluye la circulación de buses con temática mundialista en distintas rutas del sistema de transporte público.

A partir de este martes, seis unidades decoradas con motivos alusivos al Mundial recorrerán las rutas regulares de MiBus con la tarifa habitual. La empresa adelantó que en los próximos días se incorporarán más metrobuses temáticos a la flota, gracias a una alianza con Fepafut y el JCDC.

Las rutas por las que circularán estas unidades no serán anunciadas previamente, por lo que la empresa invitó a los usuarios a mantenerse atentos y compartir sus fotografías en redes sociales cuando encuentren alguno de los buses mundialistas.

Asimismo, la vocera de MiBus hizo un llamado a los pasajeros para cuidar las unidades durante esta iniciativa. “Un bus que sale de operaciones es un bus que deja de atender usuarios”, recordó.