Memo Ochoa llega a su sexto Mundial

Tras ser convocado por Javier Aguirre para el torneo 2026, Guillermo Ochoa se convierte en el primer futbolista mexicano que participa en seis Copas del Mundo.

Ochoa, quien hizo su debut en el Mundial alemán del 2006, ha jugado poco con la selección recientemente, pero ha sido llamado mientras Aguirre combina juventud y experiencia en su equipo de 26 futbolistas.

Sus actuaciones en el Mundial de Brasil 2014, donde se destacó ante Brasil, y su fama de convertirse en un portero casi invencible durante el torneo son recordadas por muchos aficionados. La noticia de su convocatoria fue anunciada en las redes sociales y produjo miles de reacciones y mensajes que celebraban el récord.

Además, igualará una marca histórica que también alcanzarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ser convocados a seis Copas del Mundo. El 11 de junio, en el Estadio Azteca, México inaugurará la Copa del Mundo, aunque no está asegurado como titular su experiencia será fundamental para la selección. Ochoa podría experimentar uno de los momentos más significativos de su carrera.