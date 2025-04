Pareja presidencial participa en misa en honor al papa Francisco

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su esposa, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado, entre otras autoridades gubernamentales, participaron hoy de la misa en memoria del papa Francisco, realizada en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, en la ciudad capital.

Al evento religioso asistieron también la diputada Dana Castañeda y la magistrada María Eugenia López Arias, quienes presiden la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, así como miembros de la Conferencia Episcopal Panameña y del cuerpo diplomático acreditado en Panamá, entre otros.

Monseñor José Domingo Ulloa ofició la misa y destacó la vida del fallecido pontífice, una vida que, dijo, ha marcado a la Iglesia y ha dejado un legado que toca a todos seguir como ejemplo, bajo la premisa de que “todos somos hijos de Dios”.

“El papa Francisco abogó por los pobres, por los marginados, por los migrantes, que tienen rostro, y nos instó a acogerlos. Su legado no es una forma de discurso. Nos insta a salir de la indiferencia, que la Iglesia no es una institución encerrada en sí misma y la fe no se protege encerrándola, sino compartiéndola”, expresó Ulloa, quien agregó que, como Iglesia, hay que tocar más corazones y acercarse más a las comunidades.

El líder de la iglesia Católica también recordó el impacto que significó para la región y para Panamá la visita del papa Francisco al país, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.