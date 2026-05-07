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‘Dai Dai’ de Shakira será el himno oficial de la Copa del Mundo

Published

8 horas atrás

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Desde el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, justo a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA, emerge nuevamente Shakira para ponerle ritmo a la Copa del Mundo.

La cantante colombiana compartió un breve adelanto de un minuto de su nueva canción, escribiendo en redes sociales: «Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026». También mencionó al artista de Afrobeats, Burna Boy.

En el video, Shakira aparece en el campo del Estadio Maracaná, acompañada por bailarines. «Aquí, en este lugar / Perteneces», canta en inglés, con una voz masculina haciendo los coros. «Lo que te rompió una vez / Te hizo fuerte».

Según su publicación, la canción completa se lanzará el 14 de mayo.

El torneo de la FIFA dará comienzo el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La final está programada para el 19 de julio en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York.

 

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