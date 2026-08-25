Pausan cobro del ITBMS a plataformas digitales extranjeras

El ministro de Economía y Finanzas ha comunicado la decisión del gobierno de suspender temporalmente el impuesto del 7% que se pretendía aplicar a las transacciones y servicios realizados a través de plataformas digitales.

Esta medida responde a un ejercicio de escucha activa frente a las preocupaciones manifestadas por la ciudadanía, lo que ha llevado a las autoridades a descartar la presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional en el futuro inmediato.