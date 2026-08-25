Connect with us

NOTICIAS NACIONALES

Pausan cobro del ITBMS a plataformas digitales extranjeras

NOTICIAS NACIONALES

Tortuga baula vuelve a anidar en Panamá después de casi diez años

NOTICIAS NACIONALES

Proyecto Ruta del Café y Segunda Entrada a Boquete alcanza 47 % de avance físico

NOTICIAS NACIONALES

Más de 1,000 reparaciones en 'Panamá sin fugas' del IDAAN

NOTICIAS NACIONALES

Hallan cuerpo de joven desaparecida en el sector La Angostura

NOTICIAS NACIONALES

Pausan cobro del ITBMS a plataformas digitales extranjeras

Published

1 hora atrás

on

El ministro de Economía y Finanzas ha comunicado la decisión del gobierno de suspender temporalmente el impuesto del 7% que se pretendía aplicar a las transacciones y servicios realizados a través de plataformas digitales.

Esta medida responde a un ejercicio de escucha activa frente a las preocupaciones manifestadas por la ciudadanía, lo que ha llevado a las autoridades a descartar la presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional en el futuro inmediato.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

DEPORTES NACIONALES35 mins atrás

Selección Nacional realizará una gira por Asia en la fecha FIFA

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció el retorno a la actividad de la Selección Nacional tras su segunda participación...
NOTICIAS NACIONALES1 hora atrás

Pausan cobro del ITBMS a plataformas digitales extranjeras

El ministro de Economía y Finanzas ha comunicado la decisión del gobierno de suspender temporalmente el impuesto del 7% que se pretendía...
AJÍ3 horas atrás

Hígado de pollo estilo marroquí con cuscús de vegetales y ensalada fresca

¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas.
TECNOLOGÍA19 horas atrás

Inteligencia artificial crea cuentos para ayudar a niños hospitalizados a entender sus tratamientos

Una iniciativa desarrollada en España utiliza inteligencia artificial para crear cuentos personalizados dirigidos a niños que reciben atención médica en...
NOTICIAS INTERNACIONALES19 horas atrás

China aplaza la misión Chang’e-7 que busca encontrar agua en la Luna

China decidió posponer el lanzamiento de la misión lunar Chang’e-7, una de las operaciones más importantes de su programa espacial,...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!