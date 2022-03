Pink Floyd retira su música de las plataformas rusas

Pink Floyd retira su música de las plataformas digitales de Rusia y Bielorrusia.

Se trata de una decisión para “condenar la invasión rusa de Ucrania”, dijo la banda en Twitter.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022