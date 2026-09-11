Presentan reporte de Economía y Desarrollo para el año 2026

En un evento celebrado en el BioMuseo de la Calzada de Amador, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentaron de forma oficial el Reporte de Economía y Desarrollo para el año 2026, titulado «Raíces del futuro: El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe».

Inversión social y 250 millones de dólares para el campo

Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, resaltó los avances logrados por el Gobierno en la atención de necesidades básicas en zonas vulnerables. Chapman detalló que la ejecución de proyectos prioritarios de salud, educación y energía eléctrica ha permitido registrar una reducción de la pobreza multidimensional en el país durante los últimos tres años.

Como parte de las estrategias para dinamizar la economía local y generar empleo, se dio a conocer la disponibilidad de un fondo de financiamiento por 500 millones de balboas (dólares) destinado a pequeñas y medianas empresas. De esta suma, 250 millones están dirigidos de manera exclusiva al sector agrícola y agroindustrial. Esta medida busca otorgar facilidades de crédito a los pequeños productores para aumentar su capacidad competitiva, comercializar a mejores precios y evitar la migración del campo a los centros urbanos.