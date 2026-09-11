Connect with us

ENTRETENIMIENTO

Variada agenda cultural del 11 al 18 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

American Horror Story estrena tráiler de su temporada 13

ENTRETENIMIENTO

Película "Chichero" busca representar a Panamá en los Óscar y Goya 2027

ENTRETENIMIENTO

Así es Avatar “Los Siete Refugios”, la nueva serie animada

ENTRETENIMIENTO

Todo lo que debes saber del concierto de TINI FUTTTURA en Panamá

ENTRETENIMIENTO

Variada agenda cultural del 11 al 18 de septiembre

Published

3 horas atrás

on

El Ministerio de Cultura dio a conocer la variada programación cultural que se estará dando hasta el próximo 18 de septiembre. La oferta abarca conciertos sinfónicos, teatro, festivales de cine, exposiciones de arte, talleres formativos y fiestas tradicionales en diversas provincias del país.

Música, danza y artes escénicas

La cartelera arranca este viernes, 11 de septiembre, con destacados espectáculos musicales, entre los que figuran el concierto de Salsa Sinfónica por la Filarmónica de Panamá en el Teatro Balboa y el concierto de clausura de la Orquesta y Coro Juvenil Nacional en Soho City Center.

En el ámbito teatral y de la danza destacan producciones como:

  • Amazonas: The Flamenco Experience en el Teatro Nacional.
  • El Pájaro Azul de la Felicidad en el Teatro En Círculo.
  • Jardines Salvajes en el Teatro La Estación.
  • La exhibición multimedia Van Gogh Inmersive Art Experiences en Los Andes Mall.

Hacia mediados de semana, el 16 de septiembre, la música tomará un papel protagonista con la presentación del Musical Folklórico 2026 en el Teatro Anayansi y La Parranda del Jazz con Danilo Pérez en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber.

Tradiciones folclóricas, ferias regionales y deportes

Las festividades regionales y el folclore nacional tendrán una amplia presencia a lo largo de la semana:

  • Feria de Coclé (Penonomé): Evento agropecuario, cultural y familiar del 11 al 14 de septiembre.
  • Desfiles de carretas: Celebraciones tradicionales en Llano Largo de Los Santos el 12 de septiembre y en conmemoración de la Fundación del Distrito de Macaracas el 13 de septiembre.
  • Tercera Muestra de Folclore Chorrerano: En el Parque Libertador de La Chorrera el 13 de septiembre.
  • Feria del Mar: En Isla Colón, Bocas del Toro, del 17 al 20 de septiembre.

En materia gastronómica y deportiva, la agenda destaca el Gran Fondo Cycling Challenge en Boquete el 13 de septiembre, el inicio de los BBQ Weeks a partir del 15 de septiembre y el Encuentro del Café en Santa Fé de Veraguas del 16 al 18 de septiembre.

Talleres, arte comunitario y gran cierre de jazz

El programa incluye actividades formativas como talleres de dramaturgia en el Centro Cultural de España, una clase magistral de Flamenco Típico en el Arco Chato del Casco Antiguo el 12 de septiembre y la activación artística y deportiva «El Barrio tiene Talento» en sectores como El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y San Felipe.

Como colofón de la oferta cultural, se promociona la celebración del Jazz Experience Boquete 2026, que se llevará a cabo el 19 de septiembre desde las 5:00 p.m. en el Palacio Municipal de Boquete, Chiriquí.

 

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Jazz Experience llevará música y talento nacional a Boquete

El distrito de Boquete se prepara para convertirse en escenario de una jornada dedicada al jazz y a la música...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Cadena humana en la UTP en apoyo al joven Jafeth González

La comunidad de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó una manifestación ante la desaparición forzada del estudiante Jafeth González. A...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Presentan reporte de Economía y Desarrollo para el año 2026

En un evento celebrado en el BioMuseo de la Calzada de Amador, el Banco de Desarrollo de América Latina y...
NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Crece el conflicto interno en Yemen que podría generar una guerra civil

La toma del puerto de Moca, en el mar Rojo, y de una isla estratégica por parte de los rebeldes...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Variada agenda cultural del 11 al 18 de septiembre

El Ministerio de Cultura dio a conocer la variada programación cultural que se estará dando hasta el próximo 18 de...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Miviot cuenta con 263 potenciales beneficiarios identificados para viviendas  de interés social en Panamá Este

A través de una intensa jornada de captación y evaluación social el equipo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial...
SALUD Y VIDA4 horas atrás

MINSA lanza campaña «Suéltalo» para prevenir el suicidio

El Ministerio de Salud en San Miguelito realizó el lanzamiento del Proyecto Suéltalo en varias estaciones del Metro de Panamá. Cabe...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

American Horror Story estrena tráiler de su temporada 13

Los seguidores de American Horror Story ya tienen más miedo en camino. Este jueves se lanzó el tráiler oficial de...
DEPORTES NACIONALES5 horas atrás

Panamá sigue sumando éxitos en los Juegos CODICADER

Un sobresaliente desempeño ha tenido la delegación panameña en los Juegos Estudiantiles Codicader celebrados en Honduras. Una de las actuaciones...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Película «Chichero» busca representar a Panamá en los Óscar y Goya 2027

La película «Chichero», dirigida por Arturo Montenegro y Aarón Bromley, surge como una potente obra cinematográfica que busca representar a...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!