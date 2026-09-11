Variada agenda cultural del 11 al 18 de septiembre

El Ministerio de Cultura dio a conocer la variada programación cultural que se estará dando hasta el próximo 18 de septiembre. La oferta abarca conciertos sinfónicos, teatro, festivales de cine, exposiciones de arte, talleres formativos y fiestas tradicionales en diversas provincias del país.

Música, danza y artes escénicas

La cartelera arranca este viernes, 11 de septiembre, con destacados espectáculos musicales, entre los que figuran el concierto de Salsa Sinfónica por la Filarmónica de Panamá en el Teatro Balboa y el concierto de clausura de la Orquesta y Coro Juvenil Nacional en Soho City Center.

En el ámbito teatral y de la danza destacan producciones como:

Amazonas: The Flamenco Experience en el Teatro Nacional.

en el Teatro Nacional. El Pájaro Azul de la Felicidad en el Teatro En Círculo.

en el Teatro En Círculo. Jardines Salvajes en el Teatro La Estación.

en el Teatro La Estación. La exhibición multimedia Van Gogh Inmersive Art Experiences en Los Andes Mall.

Hacia mediados de semana, el 16 de septiembre, la música tomará un papel protagonista con la presentación del Musical Folklórico 2026 en el Teatro Anayansi y La Parranda del Jazz con Danilo Pérez en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber.

Tradiciones folclóricas, ferias regionales y deportes

Las festividades regionales y el folclore nacional tendrán una amplia presencia a lo largo de la semana:

Feria de Coclé (Penonomé): Evento agropecuario, cultural y familiar del 11 al 14 de septiembre.

Evento agropecuario, cultural y familiar del 11 al 14 de septiembre. Desfiles de carretas: Celebraciones tradicionales en Llano Largo de Los Santos el 12 de septiembre y en conmemoración de la Fundación del Distrito de Macaracas el 13 de septiembre.

Celebraciones tradicionales en Llano Largo de Los Santos el 12 de septiembre y en conmemoración de la Fundación del Distrito de Macaracas el 13 de septiembre. Tercera Muestra de Folclore Chorrerano: En el Parque Libertador de La Chorrera el 13 de septiembre.

En el Parque Libertador de La Chorrera el 13 de septiembre. Feria del Mar: En Isla Colón, Bocas del Toro, del 17 al 20 de septiembre.

En materia gastronómica y deportiva, la agenda destaca el Gran Fondo Cycling Challenge en Boquete el 13 de septiembre, el inicio de los BBQ Weeks a partir del 15 de septiembre y el Encuentro del Café en Santa Fé de Veraguas del 16 al 18 de septiembre.

Talleres, arte comunitario y gran cierre de jazz

El programa incluye actividades formativas como talleres de dramaturgia en el Centro Cultural de España, una clase magistral de Flamenco Típico en el Arco Chato del Casco Antiguo el 12 de septiembre y la activación artística y deportiva «El Barrio tiene Talento» en sectores como El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y San Felipe.

Como colofón de la oferta cultural, se promociona la celebración del Jazz Experience Boquete 2026, que se llevará a cabo el 19 de septiembre desde las 5:00 p.m. en el Palacio Municipal de Boquete, Chiriquí.