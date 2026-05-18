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Presidente Mulino recibe a Michelle Bachelet

Published

7 horas atrás

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en su despacho a la dos veces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien se encuentra en una gira por varios países promoviendo su candidatura para secretaria general de la Organización de Naciones Unidas.

Durante la reunión, Mulino y Bachelet compartieron opiniones sobre el rol que debe jugar Naciones Unidas en el actual y convulso entorno geopolítico.

También conversaron sobre seguridad regional, en particular el narcotráfico y el crimen organizado, problemas que comparten Panamá y Chile junto a la mayor parte de los países de América Latina.

Bachelet hizo un reconocimiento al trabajo realizado por la administración Mulino para cerrar el paso fronterizo por la selva de Darién, considerándolo un gran logro en tiempos en que las migraciones irregulares se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para los países de ambos lados del Atlántico.

Por su lado, el presidente Mulino hizo la observación sobre la gran importancia de Chile para Panamá, dado que es el primer usuario latinoamericano del Canal interoceánico.

La exmandataria chilena llegó al Palacio de las Garzas acompañada de la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich Arellano, y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes Pereira, en representación de estas dos naciones que están apoyando su postulación para la ONU.

Participó de la reunión junto al presidente Mulino, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha.

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