Primera Dama realiza el «Sandwichtón 2026» a beneficio del Instituto Oncológico Nacional

Para dar inicio al mes de la lucha contra el cáncer, el despacho de la Primera Dama unió fuerzas con la empresa privada para celebrar el «Sandwichón 2026» en el Parque Omar, un evento benéfico destinado a recaudar fondos para el Instituto Oncológico Nacional.

Más allá de la meta de preparar miles de emparedados, la iniciativa busca fomentar la prevención y crear conciencia en la población sobre esta enfermedad que afecta a tantas familias.