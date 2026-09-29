El Ballet Nacional de Panamá cautiva al público de Santo Domingo

El Ballet Nacional de Panamá congregó a más de 3.000 espectadores durante las dos funciones de El lago de los cisnes que ofreció el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, como parte de la programación cultural de Panamá, país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026.

Más de 40 bailarines panameños ocuparon el escenario del reconocido teatro dominicano durante dos galas que agotaron las localidades y permitieron al público disfrutar de una de las obras más reconocidas del repertorio clásico, interpretada por la compañía panameña.

La respuesta de los asistentes también se reflejó en las redes sociales, donde el público dominicano compartió mensajes de reconocimiento tras las presentaciones. La usuaria @polita0608 calificó la experiencia como “espectacular, de las mejores experiencias”, mientras que @contrerasyisairy agradeció la oportunidad de disfrutar de este clásico y aseguró que fue “un sueño hecho realidad”.

La participación del Ballet Nacional de Panamá forma parte de una agenda que reúne literatura, música, danza, teatro, cine y otras expresiones culturales, con la presencia de artistas y creadores panameños durante esta importante cita cultural de República Dominicana.

Las dos funciones permitieron acercar al público dominicano una muestra del trabajo artístico que desarrolla el Ballet Nacional de Panamá y de su repertorio, al tiempo que abrieron un espacio para la difusión de la danza panameña en escenarios internacionales.