Connect with us

Recomendaciones culturales

El Ballet Nacional de Panamá cautiva al público de Santo Domingo

Recomendaciones culturales

Danza, cine e inclusión se encuentran en la Ciudad de las Artes

Recomendaciones culturales

De Colón a Berlín: “Una simple taxista” suma una nueva selección internacional

Recomendaciones culturales

Panamá muestra su diversidad cultural en la Feria del Libro de Santo Domingo

Recomendaciones culturales

Museo Reina Torres de Arauz ya tiene su logo que lo identificará a partir de ahora

Recomendaciones culturales

El Ballet Nacional de Panamá cautiva al público de Santo Domingo

Published

10 horas atrás

on

El Ballet Nacional de Panamá congregó a más de 3.000 espectadores durante las dos funciones de El lago de los cisnes que ofreció el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, como parte de la programación cultural de Panamá, país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026.

Más de 40 bailarines panameños ocuparon el escenario del reconocido teatro dominicano durante dos galas que agotaron las localidades y permitieron al público disfrutar de una de las obras más reconocidas del repertorio clásico, interpretada por la compañía panameña.

La respuesta de los asistentes también se reflejó en las redes sociales, donde el público dominicano compartió mensajes de reconocimiento tras las presentaciones. La usuaria @polita0608 calificó la experiencia como “espectacular, de las mejores experiencias”, mientras que @contrerasyisairy agradeció la oportunidad de disfrutar de este clásico y aseguró que fue “un sueño hecho realidad”.

La participación del Ballet Nacional de Panamá forma parte de una agenda que reúne literatura, música, danza, teatro, cine y otras expresiones culturales, con la presencia de artistas y creadores panameños durante esta importante cita cultural de República Dominicana.

Las dos funciones permitieron acercar al público dominicano una muestra del trabajo artístico que desarrolla el Ballet Nacional de Panamá y de su repertorio, al tiempo que abrieron un espacio para la difusión de la danza panameña en escenarios internacionales.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

IFARHU pagará becas en Chaque en la comarca Ngabe-Buglé

Representantes de las familias y líderes locales se reunieron con las autoridades del IFARHU para resolver un conflicto sobre la distribución de...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Bernal destacó que la problemática del recurso hídrico

Miguel Antonio Bernal argumenta que el agua debe ser reconocida como un derecho inalienable dentro de una futura reforma constitucional en Panamá...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Gobierno sustenta presupuesto de $246 millones para 2027

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, sustentó el presupuesto para el año 2027 por un monto total de B/....
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Primera Dama realiza el «Sandwichtón 2026» a beneficio del Instituto Oncológico Nacional

Para dar inicio al mes de la lucha contra el cáncer, el despacho de la Primera Dama unió fuerzas con la...
POLÍTICA NACIONAL5 horas atrás

Presidente Mulino recibe cartas credenciales de diez embajadores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió hoy en el Palacio de Las Garzas a un total de...
NOTICIAS INTERNACIONALES6 horas atrás

Brasil prohíbe las páginas web de apuestas ilegales

El Gobierno de Brasil bajo de internet 506 sitios web de apuestas deportivas ilegales, después de que el presidente Luiz...
ENTRETENIMIENTO8 horas atrás

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se convierten en padres por primera vez

Barbara Palvin y Dylan Sprouse iniciaron una nueva fase como padres. La pareja comunicó en sus redes sociales el nacimiento...
DEPORTES NACIONALES8 horas atrás

Tour de Panamá 2026 tendrá la participación de 6 equipos internacionales

Todo se encuentra minuciosamente preparado para el esperado banderazo de salida de una de las competencia ciclística por etapas más...
NOTICIAS NACIONALES10 horas atrás

Aumenta número de personas en situación de calle en Panamá

Una creciente crisis de personas sin hogar se reporta en Panamá, un problema global impulsado por factores socioeconómicos como el...
Recomendaciones culturales10 horas atrás

El Ballet Nacional de Panamá cautiva al público de Santo Domingo

El Ballet Nacional de Panamá congregó a más de 3.000 espectadores durante las dos funciones de El lago de los...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!