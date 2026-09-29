Presidente Mulino recibe cartas credenciales de diez embajadores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió hoy en el Palacio de Las Garzas a un total de diez embajadores que presentaron sendas cartas credenciales que los acreditan como representantes diplomáticos en Panamá.

Acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, el presidente Mulino recibió en el Salón Amarillo a cada uno de los embajadores, a quienes dio la bienvenida a Panamá previo a las conversaciones sobre temas de interés bilateral.

Arvin Reyes De León, embajador de Filipinas residente en México y concurrente en la República de Panamá, fue el primero en ser recibido. Le siguieron los embajadores de Honduras y Haití, Rafael Fernando Sierra Quesada y Raymonde Fabienne Sajous, respectivamente.

Posteriormente entregaron sus cartas los embajadores Zhang Xiangyan, de la República Popular China; Enis Xhemaili, de Kosovo; y Moisés Morera Martín, de España.

La ceremonia concluyó con la presentación de los embajadores Andrea Matteo Fontana, de la Unión Europea; Ahmed Fawzi Abdelglil Elsherif, de Egipto; Fredericus Laurentius Martinus Duijn, del Reino de los Países Bajos; y Pratibha Parkar, de la India.