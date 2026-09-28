Gremios piden un amplio debate de las reformas electorales

Diversos gremios empresariales y la sociedad civil panameña denuncian la falta de transparencia en la reciente aprobación inicial de las reformas electorales, exigiendo un diálogo más inclusivo y pausado.

Los entes advierten sobre los peligros de imposiciones unilaterales que podrían comprometer la equidad democrática, criticando específicamente el aumento del financiamiento privado y las trabas a la libre postulación.