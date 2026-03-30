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Protesta en Azuero por falta de agua potable

Published

15 horas atrás

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Los residentes de la Unión de Azuero realizaron este lunes una protesta debido a la falta de agua potable en la comunidad.

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