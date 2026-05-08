¿Qué récord histórico promete este mundial 2026?

La edición 2026 del mundial de la FIFA contará por primera vez con la participación de 48 selecciones como acontecimiento inédito. La FIFA ha ampliado el número de plazas para el mundial de 32 a 48, buscando impulsar el desarrollo del fútbol en países emergentes, lo que permitió que nuevos equipos llegasen a la copa. Países como Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao llegan por primera vez, otros como Escocia, Noruega y Turquía vuelven después de mucho tiempo sin clasificar, el resto de los equipos ha participado en mundiales anteriores.

En la historia del mundial las selecciones más importantes se han encargado de dejar su marca en cada partido. La copa mundial Qatar 2022 tuvo el récord más alto en goles, con 172 anotaciones superando ediciones destacadas como Francia en 1998 y Brasil 2014.

En 1954 se registró el encuentro con más goles en la historia de los mundiales, donde Austria venció 7 a 5 a Suiza en los cuartos de final de su edición, con 12 anotaciones.

A lo largo de la historia sólo 21 futbolistas se han coronado como bicampeones levantados la copa del mundo al menos 2 veces. Siendo el brasileño Pelé, el único jugador que se ha consolidado como tricampeón.

Lionel MESSI, es el jugador con más encuentros acumulados con un total de 26 partidos y un balón de oro siendo el futbolista con más presencia en la historia de la copa del mundo, superando el récord de Lothar Matthäus. Messi quien disputará con Argentina intentará convertirse en el tercer seleccionado en ganar ediciones consecutivas del Mundial FIFA.

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será entre la selección de fútbol de México y la selección de Sudáfrica.