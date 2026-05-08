La historia mundialista de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane disputó tres Copas Mundiales con Francia (1998, 2002 y 2006), acumulando 12 partidos y 5 goles. Su debut mundialista llegó en la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998, torneo en el que fue pieza clave para que la selección anfitriona conquistara su primer título mundial. Zidane brilló especialmente en la final ante Brasil, donde marcó dos goles de cabeza en la victoria 3-0. Aunque fue expulsado en la fase de grupos frente a Arabia Saudita, regresó para liderar a Francia hacia la gloria.

En la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002, las lesiones limitaron su participación a un solo partido y Francia quedó eliminada sin marcar goles. Sin embargo, su revancha llegó en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, donde, con 34 años, volvió a demostrar toda su calidad al anotar 3 goles, incluido el penal en la final frente a Italia. Gracias a sus grandes actuaciones fue elegido Balón de Oro del torneo y condujo nuevamente a los Bleus hasta la final.

El cierre de su carrera mundialista quedó marcado por uno de los momentos más recordados de la historia de los Mundiales: la expulsión tras el cabezazo a Marco Materazzi en el tiempo extra de la final de 2006. Francia cayó en la tanda de penales en Berlín y Zidane puso fin a su trayectoria y cerró su película en los Mundiales FIFA.