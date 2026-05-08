Rafael Marquez: cinco Mundiales y una carrera histórica

Rafael Marquez es historia en el ámbito de la copa del mundo, participó en 5 ediciones mundialistas siendo capitán en cada una de ellas: Corea/Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, sumando un total de 15 partidos portando el liderazgo del equipo.

Además, es el futbolista mexicano con más presencia en los mundiales con 19 partidos. Durante sus intervenciones en la Copa Mundial de la FIFA, Rafa Márquez anotó tres goles y brindó dos asistencias, consolidándose en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mexicano.

Se retiró oficialmente en 2018, después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2018 con la Selección de fútbol de México. Sin embargo, continúa vinculado al fútbol como entrenador y miembro del cuerpo técnico del combinado Azteca. Incluso ha trabajado en procesos juveniles y como asistente técnico de la selección nacional.

Actualmente, se desempeña como asistente de Javier Aguirre, exfutbolista y entrenador en la selección mexicana.