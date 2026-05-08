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Estados Unidos ofrece un vuelo de repatriación para estadounidenses a bordo del crucero

Published

10 horas atrás

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El Departamento de Estado informó que está en contacto directo con varios ciudadanos estadounidenses a bordo del crucero y les ofrecerá un vuelo especial de regreso a casa desde Tenerife, España, cuando el barco llegue a la isla este fin de semana.

El viernes, el Departamento anunció que diplomáticos estadounidenses estarán disponibles en Tenerife para brindar servicios consulares a los estadounidenses a bordo y que ha coordinado el vuelo especial de repatriación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el gobierno español.

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