Estados Unidos ofrece un vuelo de repatriación para estadounidenses a bordo del crucero

El Departamento de Estado informó que está en contacto directo con varios ciudadanos estadounidenses a bordo del crucero y les ofrecerá un vuelo especial de regreso a casa desde Tenerife, España, cuando el barco llegue a la isla este fin de semana.

El viernes, el Departamento anunció que diplomáticos estadounidenses estarán disponibles en Tenerife para brindar servicios consulares a los estadounidenses a bordo y que ha coordinado el vuelo especial de repatriación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el gobierno español.