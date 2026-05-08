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Brasil sufrió una de las peores derrotas de su historia 

Published

10 horas atrás

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El histórico 7-1 de Alemania sobre Brasil en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 quedó marcado como una de las noches más impactantes en la historia del fútbol. El 8 de julio, en Belo Horizonte, la selección anfitriona sufrió una derrota histórica ante un conjunto alemán que prácticamente sentenció el encuentro en apenas media hora.

Entre los minutos 11 y 29, Alemania anotó cinco goles gracias a las conquistas de Thomas Müller, Miroslav Klose, Sami Khedira y un doblete de Toni Kroos. Además, Klose se convirtió en ese partido en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones.

En la segunda mitad, André Schürrle amplió la goleada con dos tantos más, mientras que Oscar descontó cerca del final para un Brasil completamente superado. El marcador de 7-1 significó la peor derrota en la historia de la “Canarinha” y dejó un fuerte impacto emocional, especialmente por las ausencias de Neymar, lesionado, y Thiago Silva, suspendido.

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