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Argentina campeón de Qatar 2022

Published

9 horas atrás

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La Selección de fútbol de Argentina llegará al Mundial 2026 con el objetivo de seguir haciendo historia y defender el título conquistado en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022. La Albiceleste intentará convertirse en la tercera selección en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, un logro que solo Italia en (1934-1938) y Brasil (1958-1962) han conseguido.

El equipo que es dirigido por Lionel Scaloni disputará su 19° participación mundialista y conserva una notable constancia en el campeonato, con 14 apariciones consecutivas, siendo la tercera mejor racha en la historia, únicamente por detrás de Brasil y Alemania.

A lo largo de sus últimas participaciones, Argentina ha demostrado solidez y protagonismo internacional, avanzando de la fase de grupos en 13 de las últimas 14 ediciones, con la eliminación de 2002 en la fase de grupos como única excepción.

Además, junto a Brasil y Uruguay, Argentina forma parte del selecto grupo de selecciones sudamericanas que han levantado el trofeo más importante del fútbol mundial.

Con una generación liderada por Lionel Messi y el impulso de ser el actual campeón del mundo, Argentina volverá a presentarse como una de las grandes favoritas para luchar por el título.

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