Largas rachas de Bélgica y Portugal en la Copa del Mundo

Bélgica mantiene el récord de empates consecutivos dentro de la Copa del Mundo con 5 partidos. La racha empezó en la edición de Francia de 1998 con el 0-0 ante Países Bajos, 2-2 frente a México y 1-1 con Rep. de Corea. También en la edición Corea/Japón 2002 con otras 2 igualdades: 2-2 ante Japón y 1-1 frente a Túnez.

Bélgica está dentro de las selecciones eliminadas en ronda 1 sin perder un partido de la Copa del Mundo en Francia 1998 junto a Escocia en Alemania 1974, Camerún en España 1982 y Nueva Zelanda en Sudáfrica 2010.

Otra de las selecciones que mantiene una racha de 16 partidos acumulados seguidos sin empatar en el Mundial es Portugal, una seguidilla que se extendió desde su debut en 1966 hasta 2006. Su primer empate se dio recientemente en los cuartos de final de Alemania 2006 con un 0-0 ante la selección de Inglaterra, cambiando el marcador en tanda de penales con un 3-1 a su favor.

Tanto la selección de Bélgica como la selección de Portugal están clasificadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Portugal promete ser una de las selecciones más peligrosas del torneo gracias a su equilibrio entre experiencia y juventud.