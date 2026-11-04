Ricardo Koyner lleva es el abanderado de este 4 de noviembre

Con la izada del pabellón nacional en la Palacio de las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, ministros de Estado y autoridades del Gobierno, se iniciaron los actos protocolares y oficiales en celebración del 4 de noviembre, Día de los Símbolos de la Nación.

Escoltada por la Guardia de Honor del SPI, la bandera panameña fue enarbolada a las 7:00 de la mañana en un solemne acto donde la Banda Republicana interpretó la Marcha Panamá mientras se izaba el pabellón, seguido por el Juramento a la Bandera que, como todos los años, dirigió la Asociación de Muchachas Guías de Panamá.

“Hoy más que nunca se enarbolan y se lucen el nombre del porvenir de la patria… Panamá, feliz día de la bandera, sigamos hoy celebrando con orden y con la alegría propia de estos días”, dijo el presidente Mulino.

Como parte de los actos, el mandatario entregó el pabellón nacional al abanderado oficial de la fecha, el ingeniero Ricardo Koyner, galardonado empresario y productor cafetalero del país, presidente de Specialty Coffee Association of Panama. Tras este gesto, el mandatario resaltó el fervor patriótico de estudiantes y delegaciones de bandas que desfilan honrando a la nación.

“Igual pasé por ahí, sé lo que era amanecer los tres y los cuatro buscando el uniforme… los felicito, fue un desfile extraordinario ayer, muy bonito, muy ordenado, elegante. A las bandas independientes que se lucieron también envío mi mensaje, incluso a una de la hermana República de Costa Rica que nos visitó, tremenda banda como todas las nuestras”, destacó.

En el marco de la celebración, el presidente también extendió una felicitación a los miembros de la Banda Republicana, agrupación musical que este día cumple 159 años de fundación. Asimismo, el director Dimas Rogríguez y otros integrantes entregaron a la primera dama un reconocimiento por la gestión y desprendimiento en la ayuda social en todo el país.

A este evento también asistieron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola; directores de los estamentos de seguridad; directores y administradores de entidades públicas.

El acto oficial finalizó con la entonación del Himno Nacional de Panamá por la Banda Republicana, junto a las autoridades asistentes.