Rihanna cantará “Lift Me Up” durante los Óscar 2023

Luego de su sorprendente y esperada actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, se ha anunciado que la cantante de originaria de Barbados y nueve veces ganadora de los premios Grammys, Rihanna, cantará su sencillo “Lift Me Up” de la película Black Panther: Wakanda Forever durante la ceremonia de los premios Óscar 2023.

Canción compite por el Óscar en la categoría de mejor canción original con “Hold My Hand” (“Top Gun: Maverick”), “Naatu Naatu” (“RRR”), “This Is Life” (“Everything Everywhere All at Once”) y “Applause” (“Tell It Like a Woman”).

Lift Me Up fue coescrita por Tems, Rihanna, Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler; está balada es la primera nominación de la cantante al premio de la Academia.